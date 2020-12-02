Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Дмитрием Козаком

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 2 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию России во главе с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, находящуюся в Ташкенте с рабочим визитом.

В ходе встречи рассмотрены вопросы подготовки и проведения предстоящих саммитов как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Особое внимание уделено наполнению повестки дня этих мероприятий конкретным практическим содержанием.

Состоялся также обмен мнениями по некоторым аспектам международной политики.