Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с Дмитрием Козаком

- Узбекистан, политика
- 20:20, 02 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 2 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию России во главе с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, находящуюся в Ташкенте с рабочим визитом.
В ходе встречи рассмотрены вопросы подготовки и проведения предстоящих саммитов как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Особое внимание уделено наполнению повестки дня этих мероприятий конкретным практическим содержанием.
Состоялся также обмен мнениями по некоторым аспектам международной политики.