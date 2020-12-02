В Узбекистане полуголый пьяный мужчина запрыгивал на движущиеся автомобили (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 20:29, 02 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором полураздетый молодой мужчина запрыгивает на движущиеся автомобили и препятствует их движению.
В УВД Навоийской области прокомментировали данный инцидент.
Сообщается, что днём 1 декабря текущего года гражданин Галиб Мухаммедов распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми.
После чего в состоянии алкогольного опьянения Голиб Мухаммадиев в центре Кызылтепинского района снял посреди дороги одежду и стал забираться на движущиеся автомобили. Тем самым нарушая общественный порядок и вызвав недовольство граждан, - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушитель был задержан сотрудниками ОВД, ведется расследование.