В Узбекистане полуголый пьяный мужчина запрыгивал на движущиеся автомобили (видео)

В Узбекистане полуголый пьяный мужчина запрыгивал на движущиеся автомобили

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором полураздетый молодой мужчина запрыгивает на движущиеся автомобили и препятствует их движению.

В УВД Навоийской области прокомментировали данный инцидент.

Сообщается, что днём 1 декабря текущего года гражданин Галиб Мухаммедов распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми.

После чего в состоянии алкогольного опьянения Голиб Мухаммадиев в центре Кызылтепинского района снял посреди дороги одежду и стал забираться на движущиеся автомобили. Тем самым нарушая общественный порядок и вызвав недовольство граждан, - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушитель был задержан сотрудниками ОВД, ведется расследование.