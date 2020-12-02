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  2 декабря 2020
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В России на следующей неделе начнётся масштабная вакцинация от коронавируса

CentralAsia (CA) -  На следующей неделе в России ожидается начало масштабной вакцинации от коронавируса. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщило агентство ТАСС.

Владимир Путин заявил, что в стране произведено около 2 млн доз вакцин, а раньше всех ее должны получить первые две группы риска — врачи и учителя.

«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — обратился президент к заместителю премьер-министра.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», эффективность которой превысила 95%. Ранее сообщалось, что Минздрав Узбекистана планирует начать испытания вакцины "Спутник-V" от COVID-19 российского производства в конце 2020 - начале 2021 года.

В сентябре Министерство здравоохранения РУз объявило, что заключило соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (RTIF) о поставке в Узбекистан в 2020-2021 г. 35 миллионов доз вакцины «Спутник V» компании Laxisam Pharmaceuticals.

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