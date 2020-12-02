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  2 декабря 2020
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Китай отправил в Узбекистан очередную партию гуманитарной помощи

CentralAsia (UZ) -  На днях вторая часть третьей партии гуманитарной помощи правительства КНР Узбекистану прибыла в Ташкент. В данный груз входят аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские защитные маски N95 и тест-системы для диагностики коронавируса, сообщили местные СМИ.

Ранее первая часть партии с медицинскими комбинезонами доставлена в Ташкент 20 ноября с. г., по графику третья часть партии с одноразовыми медицинскими хирургическими масками направлена 2 декабря.

Общая стоимость всех трех партии гуманитарной помощи правительства Китая, которые предоставлены Узбекистану в мае, августе и ноябре соответственно, составляет более $5 миллионов.

Помимо этого китайская армия, министерства, местные власти и предприятия предоставили Узбекистану средства для борьбы с коронавирусом на сумму свыше $4,6 миллиона, сообщает пресс-секретарь посольства Китая в Узбекистане.

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