Китай отправил в Узбекистан очередную партию гуманитарной помощи

CentralAsia (UZ) - На днях вторая часть третьей партии гуманитарной помощи правительства КНР Узбекистану прибыла в Ташкент. В данный груз входят аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские защитные маски N95 и тест-системы для диагностики коронавируса, сообщили местные СМИ.



Ранее первая часть партии с медицинскими комбинезонами доставлена в Ташкент 20 ноября с. г., по графику третья часть партии с одноразовыми медицинскими хирургическими масками направлена 2 декабря.

Общая стоимость всех трех партии гуманитарной помощи правительства Китая, которые предоставлены Узбекистану в мае, августе и ноябре соответственно, составляет более $5 миллионов.

Помимо этого китайская армия, министерства, местные власти и предприятия предоставили Узбекистану средства для борьбы с коронавирусом на сумму свыше $4,6 миллиона, сообщает пресс-секретарь посольства Китая в Узбекистане.