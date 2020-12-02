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  2 декабря 2020
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Интерпол предупредил о возможной волне преступлений с COVID-вакцинами

CentralAsia (CA) -  Интерпол выпустил оранжевое предупреждение (особая опасность) об активизации международных мошенников, продающих плацебо под видом эффективной вакцины от COVID-19 на территории Европы и России.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) предупредила всех 194 стран-участниц организации «подготовиться к сетям организованной преступности, нацеленным на вакцины от COVID-19, как физически, так и онлайн».

По информации международных полицейских, преступники встраиваются в цепочки сбыта вакцины, включая в них свой продукт, а также продают подделки через фальшивые сайты фармацевтических и аптечных компаний.

В связи с ростом сообщений о продаже поддельных вакцин Интерпол советует не доверять продажам вакцины от COVID-19 через Интернет.

Преступники пользуются низкой информированностью о свойствах вакцины. Например, вакцину от Pfizer невозможно провезти в багаже контрабандой. Для сохранения своих профильных свойств она должна находиться в криогенных контейнерах с температурой 70 градусов Цельсия ниже нуля.

Эксперты Интерпола советуют проявлять особую осторожность при поиске в интернете медицинского оборудования или лекарств. Отдел по борьбе с киберпреступностью Интерпола проанализировал около 3000 веб-сайтов, связанных с интернет-аптеками, подозреваемыми в продаже незаконных лекарств и поддельного медицинского оборудования. На 1700 из них были обнаружены кибеугрозы, включая фишинговые ссылки и средства рассылки спама.

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