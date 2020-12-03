Как меняющаяся администрация США влияет на отношения Монголии и США

CentralAsia (MNG) - Подход США к Монголии исторически определялся разными администрациями.

За 33 года дипломатических отношений между Монголией и Соединенными Штатами принятие президентскими решениями по внешней политике сформировало всеобъемлющие двусторонние отношения. Во время правления президента Дональда Трампа Соединенные Штаты стали пятым стратегическим партнером Монголии, укрепившим более широкое экономическое сотрудничество. Что ждет впереди отношения при избранном президенте Джо Байдене?

Еще в 1960-х годах, во время правления президента Джона Ф. Кеннеди, премьер Монгольской Народной Республики (МНР) Юмжаагийн Цэдэнбал трижды пытался добиться присоединения Монголии к Организации Объединенных Наций. Но из-за непредвиденных обстоятельств с Россией, Китаем и другими некоммунистическими союзниками в Тихом океане правительство США отказало Монголии в членстве в ООН.

Хотя эти попытки не увенчались успехом, настойчивость премьер-министра проиллюстрировала суверенную внешнюю политику Монголии, несмотря на сильное советское влияние. В 1961 году Кеннеди указал Чан Кайши, лидеру Китайской Республики (который тогда занимал место в ООН), что Соединенные Штаты Государства не будут препятствовать присоединению Монголии к Организации Объединенных Наций. Наконец, 27 октября 1961 года при поддержке Кеннеди Монголия стала полноправным членом ООН.

Членство Монголии в ООН стало для Монголии и Соединенных Штатов трамплином для установления официальных дипломатических отношений в ближайшие годы.

В 1987 году, при администрации Рональда Рейгана, Монголия и Соединенные Штаты установили официальные дипломатические отношения, и Ричард Ллевеллин Уильямс был назначен первым послом США в Улан-Баторе (1988–1990). Решительная поддержка президентом Рейганом некоммунистических режимов усилила интерес Вашингтона к Монголии. Действительно, в 1990 году распад Советского Союза вдохновил политических интеллектуалов, ученых и народ Монголии на свержение долгого правления. Мирный переход Монголии к демократии и новая конституция возродили суверенное управление и внешнюю политику страны.

В 2005 году Джордж Буш стал первым действующим президентом США, посетившим Монголию в сопровождении первой леди Лоры Буш, государственного секретаря Кондолизы Райс и посла Памелы Слуц. Сама эта поездка ознаменовала начало всестороннего партнерства США и Монголии — отчасти потому, что Монголия уже поддерживала американские войска в Ираке и Афганистане в различных ролях. Для администрации Буша иметь Монголию в качестве всеобъемлющего партнера на фоне России и Китая — растущих стратегических конкурентов США — было важно.

Для Монголии наличие США в качестве третьего соседа и всеобъемлющего партнера продемонстрировало замечательные уравновешивающие способности Монголии и ее суверенную внешнюю политику. Монголии важно быть активным глобальным игроком, чтобы избежать окружения. Всеобъемлющее партнерство, достигнутое Бушем и тогдашним президентом Монголии Энхбаяром Намбаром, включало Договор о вызовах тысячелетия, который продолжает помогать Монголии в решении возникающих проблем, таких как устойчивое водоснабжение.

Когда президент Барак Обама вступил в должность в 2008 году, мировая политика, экономика, торговля и развивающиеся рынки были сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегия администрации Обамы «поворот в Азию» была направлена на укрепление уже существующих двусторонних отношений и альянсов при одновременном продвижении многосторонней региональной экономической интеграции, такой как Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Во время рабочего визита тогдашнего президента Цахиагийна Элбэгдоржа в Соединенные Штаты в 2011 году Обама поддержал возрастающую роль Монголии в международных делах - от вопросов региональной безопасности до миротворчества на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Middle East and North Africa - MENA).

Хотя шестисторонние переговоры эпохи Буша по денуклеаризации Северной Кореи провалились, Монголия оставалась потенциальным посредником через Улан-Баторскую инициативу диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии. Во время правления Обамы Монголия и США укрепили оборонные связи, в то время как помощь США Монголии достигла 268 миллионов долларов в 2014 году.

Начало правления администрации Дональда Трампа в 2016 году принесло изменения во внешнюю политику США и не стало исключением для отношений Монголии и США. Индо-тихоокеанская стратегия администрации Трампа направлена на укрепление экономических связей и связей в области безопасности между союзниками и партнерами в регионе. В 2019 году во время государственного визита президента Монголии Халтмаагийн Баттулги в Вашингтон США стали пятым стратегическим партнером Монголии – особенно в укреплении экономических и торговых связей, которые в течение некоторого времени отставали. Внешняя политика третьего соседа Монголии по отношению к Соединенным Штатам была направлена на плодотворное экономическое сотрудничество, а Монголия-США. Стратегическое партнерство направлено на диверсификацию экономики Монголии, зависящей от горнодобывающей промышленности, увеличение численности персонала и укрепление свободной торговли. С другой стороны, хотя стратегическое партнерство подразумевает экономическое сотрудничество, помощь США Монголии значительно снизилась за время правления администрации Трампа – с 46 миллионов долларов в 2018 году до 12 миллионов долларов в 2020 году.

Более того, конец правления эпохи Трампа отразил жизненно важный аспект монгольской политики. Итоги президентских выборов в США, на которых Трамп отказался признать поражение, выдвинув необоснованные заявления о мошенничестве на выборах, вызвали заметные противоречия в общественном мнении Монголии. Дезинформация эпохи Трампа распространилась и на Монголию, вызвав раскол и вызвав теории заговора относительно американских выборов, а также предстоящих президентских выборов Монголии.

Тем не менее, в целом стратегическое соглашение, заключенное при Баттулге и Трампе, является убедительным свидетельством стабильных, хороших отношений, которые были установлены и продолжаются между различными администрациями.

На протяжении всей истории принятие решений президентом США по внешней политике определяло двусторонние отношения между Монголией и США. Поскольку в Белом доме находятся разные администрации, политика в отношении Монголии — небольшого, но важного игрока в Восточной Азии — должна строиться на основе взаимного доверия, уважения и уверенности. Уникальное геополитическое положение Монголии, безусловно, обеспечивает ей место в великой стратегии США, в то время как Соединенные Штаты продолжают играть ключевую роль во внешней политике Монголии. Теперь настала очередь новой администрации Байдена раскрыть повестку дня для недавно установленного стратегического партнерства.

автор: Болор Лхаажав получил степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований в Университете Сан-Франциско. В настоящее время она пишет книгу о внешней политике Монголии. Болор является соведущим подкаста 77 Nation Podcast в Вашингтоне, округ Колумбия.

источник: The Diplomat

Коронавирус в Монголии

Карта распространения