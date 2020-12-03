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  3 декабря 2020
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Правительство Монголии снижает цены на переработанное угольное топливо на фоне пандемии

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии в среду приняло решение снизить цены на переработанное топливо на 50 процентов на фоне пандемии COVID-19.

«Пандемия COVID-19 сильно повлияла на средства к существованию нашего народа. Поэтому правительство решило снизить стоимость переработанного топлива на 50 процентов с 3 декабря по 1 апреля. Для того, чтобы поддержать средства к существованию жителей юрточных районов столицы Улан-Батора во время пандемии», - сказал премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух.

Текущая цена переработанного топлива составляет 150 000 монгольских тугриков (около 52,8 доллара США) за тонну.

Монголия заменила сырой уголь переработанным топливом в Улан-Баторе в 2019 году, чтобы уменьшить загрязнение воздуха.

Другими словами, переработанное топливо в настоящее время используется только в столице, в которой проживает более половины 3,3-миллионного населения Монголии.

По данным правительства, около 220 000 семей проживают в юрточных районах Улан-Батора, где нет водопровода, центрального отопления и канализации.

По состоянию на среду в Монголии зарегистрировано 812 случаев COVID-19, в том числе 380 случаев местной передачи.

Общенациональная изоляция этой азиатской страны введена 12 ноября после сообщения о первом заболевании, передающемся локально.

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