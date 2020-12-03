Цена на коксующийся уголь в Китае растет из-за карантина в Монголии

CentralAsia (MNG) - Цены на коксующийся уголь в Китае взлетели до четырехлетнего максимума после того, как новая вспышка COVID-19 замедлила пересечение границы из Монголии.

По словам аналитиков Hexun Futures, количество грузовиков, перевозящих уголь через границу, сократилось примерно на 80% с октября на фоне усилий по борьбе с вирусом, поскольку в Монголии возникают сотни новых случаев заражения. Снижение темпов роста произошло после того, как Китай запретил импорт от другого крупнейшего поставщика коксующегося угля — Австралии.

«Резкий рост цен на коксующийся уголь в основном связан с резким падением таможенного оформления монгольского угля», - заявили аналитики Hexun в документе от 1 декабря. «В то же время ужесточается надзор за безопасностью угольных шахт, а импорт австралийского угля по-прежнему ограничен».

Фьючерсы на коксующийся уголь в Даляне выросли на 4,1% в среду до 1535 юаней за тонну, что является самым высоким показателем для самых активных контрактов с ноября 2016 года. Топливо является ключевым ингредиентом для ведущей мировой сталелитейной промышленности Китая.

Пограничное движение замедляется, поскольку сотрудники таможни Монголии и Китая проводят проверки состояния здоровья водителей грузовиков, перевозящих уголь из карьеров в пустыне Гоби. Это второй серьезный сбой в поставках угля из Монголии в Китай в этом году после шестинедельного перерыва в феврале и марте.

ВВП Монголии за первые три квартала 2020 года снизился на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за более слабого горнодобывающего сектора. Экспорт угля до конца октября был на 36% ниже, чем за тот же период 2019 года.

В срывах на границе с Монголией пришли после того, как Китай запретил металлургические заводы и энергетические компании от покупки австралийского угля на фоне свертывающих связей между двумя странами.

источник: BNN Bloomberg

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