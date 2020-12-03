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  3 декабря 2020
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Монгольская баранина — идеальный ингредиент для зимнего обеда, - Global Times

CentralAsia (MNG) -  Баранина, подаренная Монголией, была вручена китайским медицинским работникам, которые борются с коронавирусом на передовой в провинции Хубэй в Центральном Китае.

На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть, как медицинские работники больницы Лейшеншань в Ухане, столице провинции Хубэй, сидят за круглым столом и наслаждаются запеканками из вареной монгольской баранины.

Баранина — одно из любимых блюд китайцев в зимний период, поскольку она считается «согревающей» пищей, которая может легко согреть тело в холодные дни.

Согласно традиционной китайской медицине, употребление в пищу достаточного количества баранины зимой не только повышает тепло и устойчивость к холоду, но и увеличивает пищеварительные ферменты, что улучшает пищеварение и помогает защитить стенки желудка.

Баранина как популярное блюдо в Китае используется во множестве блюд. Mutton hot pot — одно из самых популярных блюд, перешагнувшее территориальные границы. В большинстве мест в Китае зимой всегда многолюдно.

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