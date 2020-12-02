Монголия выигрывает от конфликта между Китаем и Австралией

CentralAsia (MNG) - Импорт коксующегося угля в Китай упал до пятимесячного минимума в октябре из-за замедления притока австралийского угля после неофициального запрета на импорт угля из страны, введенного в начале октября.

Согласно данным китайской таможни, в октябре Китай импортировал 5,89 миллиона тонн коксующегося угля, что на 12,4 процента меньше, чем в сентябре, по сравнению с 6,72 миллиона тонн, но на 3,5 процента больше, чем годом ранее.

Австралийский импорт упал на 21 процент по сравнению с годом ранее и на 23 процента с сентября до 1,53 миллиона тонн в октябре, самого низкого уровня в 2020 году. Китай предупредил свои государственные металлургические предприятия и электростанции о прекращении импорта австралийского угля с немедленным вступлением в силу в начале октября, добавляя неопределенности на спотовые рынки, которые ожидали ослабления ограничений в 2021 году.

Импорт из Монголии увеличился на 14 процентов в октябре по сравнению с годом ранее до 3,26 миллиона тонн, но упал на 16 процентов с рекордного максимума в 3,89 миллиона тонн в сентябре. Импорт в Монголию снизился впервые с момента открытия границы с конца марта, поскольку из-за возобновления случаев заболевания Covid-19 некоторые участки дороги были закрыты.

Канадский импорт увеличился более чем вдвое по сравнению с годом ранее до 405 000 тонн в октябре. Китайские предприятия искали альтернативы австралийскому углю на фоне запрета на импорт, особенно низколетучие премиальные сорта, которые могут сравниться с американскими и канадскими углями. Отгрузки из России также увеличились на 20 процентов по сравнению с годом ранее до 650 000 тонн.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения