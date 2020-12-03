Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 12 269

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 2 декабря 37 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки от COVID-19 скончался еще один пациент.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 269 человек, из них выздоровели 11 677 пациентов, скончались 87 человек.



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