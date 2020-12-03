На утро 3 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 769 человек. Всего — 133 887

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 769 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 140;
- Павлодарская область - 99;
- Северо-Казахстанская область - 97;
- Акмолинская область - 89;
- Костанайская область - 82;
- город Алматы - 72;
- город Нур-Султан - 41;
- Западно-Казахстанская область - 34;
- Атырауская область - 31;
- Алматинская область - 24;
- Карагандинская область - 21;
- Жамбылская область - 15;
- Туркестанская область - 7;
- город Шымкент - 5;
- Актюбинская область - 5;
- Мангистауская область - 5;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 133 887 случаев коронавируса.