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  3 декабря 2020
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На утро 3 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 769 человек. Всего — 133 887

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 769 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 140;

- Павлодарская область - 99;

- Северо-Казахстанская область - 97;

- Акмолинская область - 89;

- Костанайская область - 82;

- город Алматы - 72;

- город Нур-Султан - 41;

- Западно-Казахстанская область - 34;

- Атырауская область - 31;

- Алматинская область - 24;

- Карагандинская область - 21;

- Жамбылская область - 15;

- Туркестанская область - 7;

- город Шымкент - 5;

- Актюбинская область - 5;

- Мангистауская область - 5;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 133 887 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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