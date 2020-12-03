В Узбекистане госслужащие раз в неделю будут передвигаться без автомобиля

CentralAsia (UZ) - С 1 декабря текущего года всем государственным органам и организациям Узбекистана, а также главам областей и депутатам рекомендуется не реже одного раза в неделю передвигаться на работу без автомобилей и показываться тем самым «личный пример».

Согласно постановлению правительства «О дополнительных мерах по поддержке здорового образа жизни населения и повышению физической активности», с 1 декабря текущего года всем руководителям государственных органов и организаций, а также хокимам (главам областей) и их заместителям рекомендуется на основе принципа «Личный пример» не реже одного раза в неделю приходить на работу и уходить с нее без использования служебных автомобилей.

Также с 2021 года 22 сентября по всей республике объявлен «Днем без автомобиля».

Кроме того, к 1 апреля 2021 года будут созданы «Коридоры здоровья» для пеших и велосипедных прогулок в микрорайонах, селах, районах, городах. Эти коридоры будут оборудованы знаками, запрещающими парковку, и специальными ограждениями.

Это постановление правительства основано на подписанном в конце октября этого года Указе президента Узбекистана «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».