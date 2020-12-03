В Монголии число подтвержденных случаев Covid-19 выросло до 819

CentralAsia (MNG) - В Монголии за минувшие сутки ПЦР анализы на коронавирус были проведены 16 599 человеку, наличие инфекции подтвердилось у 7 из них.

Как сообщила начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа, из новых случаев в Улан-Баторе выявлен 1, в аймаке Сэлэнгэ — 6.

Из 16 000 человек, прошедших тестирование для поездки в сельскую местность, все тесты показали отрицательный результат.

По состоянию на 3 декабря в Монголии общее число инфицированных коронавирусом достигло 819, из них 445 пациентов проходят стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

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