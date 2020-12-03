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  3 декабря 2020
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Первая леди Узбекистана запустила проект по предотвращению потери слуха у новорожденных

CentralAsia (UZ) -  Фондом Zamin, возглавляемым супругой президента Узбекистана Зироат Мирзиеёвой совместно в городе Ташкенте, в котором рождается более 70 000 детей в год, запущен пилотный проект.

В рамках проекта в медучреждениях налажена онлайн-система для мониторинга и анализа проводимого скрининга. 19 врачей и 38 медсестёр успешно прошли тренинги и семинары, проведённые специалистами из Германии.

В 4-х детских больницах и всех 15 родильных центрах Ташкента новорождённые смогут пройти скрининг слуха. При выявлении нарушений слуха каждый ребенок получит направление в РСНПМЦП для глубокой диагностики и принятия необходимых мер по развитию слуха и речи.

Информация о новорождённых, которые прошли скрининг слуха, будет аккумулироваться и обрабатываться в созданном трекинг-центре при РСНПМЦП. Пилотный проект рассчитан на один год, по итогам которого проект будет реализован во всех родильных центрах республики.

2 декабря 2020 года в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии прошла презентация пилотного проекта по скринингу слуха.

В 60% случаев потери слуха у детей в возрасте до 15 лет можно избежать с помощью профилактических мер. Если ребёнку с нарушением слуха не оказать помощь в течение первых трёх лет, то высока вероятность приобретения проблем с речью, впоследствии чего ребенок может стать глухонемым.

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