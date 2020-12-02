Россия представила вакцину «Спутник V» в ООН

CentralAsia (CA) - Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V» на полях специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

На виртуальном мероприятии «Спутник V: вакцина от COVID-19» шла речь об испытаниях препарата, его цене, будущих объемах производства и сотрудничестве с зарубежными партнерами.

О регистрации первой вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил еще в августе.