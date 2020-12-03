В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 642 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 118 004 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 008;
- Алматы - 14 816;
- Восточно-Казахстанская область - 11 460;
- Атырауская область - 11 349;
- Карагандинская область - 10 680;
- Западно-Казахстанская область - 7326;
- Северо-Казахстанская область - 6273;
- Павлодарская область - 5178;
- Шымкент - 5160;
- Алматинская область - 4960;
- Акмолинская область - 4350;
- Жамбылская область - 4211;
- Костанайская область - 3870;
- Туркестанская область - 3400;
- Мангистауская область - 3383;
- Актюбинская область - 3325;
- Кызылординская область - 3255.
Коронавирус в Казахстане
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