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  3 декабря 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 642 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 118 004 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 008;

- Алматы - 14 816;

- Восточно-Казахстанская область - 11 460;

- Атырауская область - 11 349;

- Карагандинская область - 10 680;

- Западно-Казахстанская область - 7326;

- Северо-Казахстанская область - 6273;

- Павлодарская область - 5178;

- Шымкент - 5160;

- Алматинская область - 4960;

- Акмолинская область - 4350;

- Жамбылская область - 4211;

- Костанайская область - 3870;

- Туркестанская область - 3400;

- Мангистауская область - 3383;

- Актюбинская область - 3325;

- Кызылординская область - 3255.

Коронавирус в Казахстане
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