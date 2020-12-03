В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 73 431

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 3 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73 431 (+155).

По данным Минздрава, к утру 3 декабря случаи новых заболеваний выявлены в 10 областях страны.

Выздоровели в общей сложности 70 712 (+178) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

Из 2108 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 174 находятся в тяжёлом состоянии, 39 - в критическом состоянии.