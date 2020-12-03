Коронавирус не удастся искоренить никогда, - эксперт

CentralAsia (CA) - Коронавирус, вероятно, не удастся искоренить никогда, он сохранится как сезонное заболевание даже при вакцинации, считает заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там.

Вчера Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.



Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. Массовая вакцинация начнется весной 2021 года.



«Я не думаю, что коронавирус будет когда-либо искоренен, я думаю, что он может сохраниться как сезонная проблема... те привычки, которые мы усвоили сейчас, - использование масок и санитайзера, - могут сохраниться», - цитирует врача РИА Новости.



По мнению эксперта, наиболее опасными с точки зрения заражений коронавирусом остаются помещения с плохой вентиляцией, переполненные пространства и места близкого контакта людей, в особенности в помещениях.



Ученый признался, что с оптимизмом узнал новости о сертификации первой вакцины от коронавируса в Британии. По его словам, для успешной иммунизации нужно больше вакцин от разных производителей.