Генсек ООН призвал человечество прекратить самоубийственную войну

CentralAsia (CA) - Наша планета в опасности, человечество фактически ведет войну против природы. Об этом, выступая на онлайн-конференции «Состояние планеты», организованной Колумбийским университетом, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Столь безответственное отношение к окружающей среде равносильно самоубийству. Природа всегда наносит ответный удар – и делает это с превосходящей силой и яростью», - сказал он.

По словам Генерального секретаря, борьба с изменением климата должна стать приоритетом для человечества в XXI веке.

В своей речи Антониу Гутерреш обрисовал пессимистическую картину происходящего на планете: биологическое разнообразие разрушается; около миллиона видов живых существ находятся под угрозой исчезновения; целые экосистемы рушатся у нас на глазах; каждый год мы теряем до десяти миллионов гектаров леса. Мировой океан истощен и захлебывается пластиковыми отходами. Коралловые рифы обесцвечиваются и погибают. От загрязнения воздуха и воды ежегодно умирают до девяти миллионов человек, что более чем в шесть раз превышает нынешние потери от пандемии коронавируса.

«Последние исследования Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде показывают, насколько близко человечество подошло к климатической катастрофе. 2020 год станет одним из трех самых теплых лет в мире за всю историю наблюдений. Последнее десятилетие было самым жарким в истории человечества», – сказал Генеральный секретарь ООН.

Пандемия COVID-19 временно снизила выбросы и степень загрязнения атмосферы Земли, однако уровень углекислого газа по-прежнему находится на рекордно высоком уровне и продолжает расти. Глобальные инициативы по климату пока не принесли ощутимых плодов. Выбросы парниковых газов сейчас на 62 процента выше, чем в 1990 году, когда стартовали международные переговоры по климату.

По мнению Генерального секретаря ООН, в борьбе с климатическим кризисом человечество столкнулось с тремя императивами.

Во-первых, в течение следующих трех десятилетий международному сообществу необходимо добиться глобального углеродного нейтралитета, то есть снизить вредные выбросы в атмосферу до нуля. Ожидается, что уже к началу следующего года страны, на которые приходится более 65 процентов мировых выбросов углекислого газа и более 70 процентов мировой экономики, возьмут на себя амбициозные обязательства по обеспечению углеродного нейтралитета.

Во-вторых, правительства государств, входящих в международное сообщество, должны согласовать свою финансовую политику с глобальным планом действий в области климата – Парижским соглашением.

В-третьих, по мнению генсека ООН, человечество должно адаптироваться к быстро меняющемуся климату, чтобы защитить от опасного климатического воздействия наиболее уязвимые регионы и населяющие их народы. До сих пор на адаптацию приходилось лишь 20 процентов глобального климатического финансирования, при этом каждый доллар, вложенный в адаптационные меры, по расчетам экспертов, может принести почти четыре доллара прибыли.

«Пришло время радикально изменить характер отношений человечества с природой. И мы должны работать над этим вместе, поскольку солидарность в этом вопросе равносильна выживанию. Пусть понимание этого станет для нас главным уроком 2020 года», - сказал Антониу Гутерреш.