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  3 декабря 2020
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Женам граждан Турции предложили вылететь из Туркменистана, - СМИ

CentralAsia (TM) -  4 декабря из Туркменабада в Стамбул вылетит самолет компании Turkish Airlines, на борт которого смогут попасть, в частности, гражданки Туркменистана, вышедшие замуж за граждан Турции.

Как сообщили источники turkmen.news, женам граждан Турции стали звонить из миграционной службы. Им говорят, что если у них есть загранпаспорт и готовы все документы, то они могут за $500 приобрести билеты на самолет. Также они должны сдать тест на COVID-19.

По некоторым данным, во второй половине декабря состоится еще один рейс компании Turkish Airlines. Граждане, желающие попасть на борт самолета, могут подать заявку в посольство Турции в Туркменистане. Дипломаты передадут списки потенциальных пассажиров представителям авиакомпании.

Большое количество граждан Туркменистана хотят попасть из Турции домой, но не могут из-за отмены регулярных рейсов в связи с COVID-19. Среди них — мигранты, потерявшие работу, а также люди, планировавшие краткосрочные поездки. Авиакомпания «Туркменистан» организовала первый вывозной рейс из Стамбула 24 сентября, причем официальные СМИ сообщили о нем только после посадки в Туркменабаде. Второй рейс был запланирован на 24 октября, но его отменили.

По данным источников turkmen.news, в ночь на 30 ноября в Туркменистан прибыл самолет из Турции. На его борту находились 52 человека из стран Европы, а также другие пассажиры, точный состав которых неизвестен.

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