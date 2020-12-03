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  3 декабря 2020
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ООН исключила марихуану из списка самых опасных наркотиков

CentralAsia (CA) -  Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла ряд решений относительно каннабиса (марихуаны) и его производных. В частности, Комиссия поддержала рекомендацию Всемирной организации здравоохранения исключить его из списка особо опасных наркотиков, сообщает Центр новостей ООН.

В январе 2019 года ВОЗ направила ряд рекомендаций относительно изменения контроля над оборотом каннабиса и веществами, связанными с ним. Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решения по этим рекомендациям. В частности, она постановила «исключить каннабис и его производные из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, куда входят наркотики, подлежащие жесточайшему контролю. В то же время она сохранила его в Списке I – перечне всех наркотиков, которые подпадают под международный контроль.

Это решение было принято не единогласно: «за» проголосовали 27 членов Комиссии, 25 выступили против и одна делегация воздержалась. Остальные рекомендации ВОЗ по каннабису Комиссия отклонила или отложила их рассмотрение.

Комиссия по наркотическим средствам была учреждена в 1946 году. В нее входят представители 53-х государств, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) сроком на четыре года. Основная функция Комиссии – осуществление наблюдения за применением международных договоров по вопросам контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами.

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