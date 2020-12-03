Монголия по открытости занимает первое место в Восточной Азии, и девятое в мире

CentralAsia (MNG) - Монголия занимает 9 место в мире и 1 место в Восточной Азии по охвату и открытости статистической информации.

Глобальный проект по инвентаризации охвата и открытости статистических данных Open Data Inventory (ODIN) или Инвентаризация открытости официальных статистических данных ODIN, осуществляемого некоммерческой неправительственной организацией Open Data Watch (ODW, США) представляет свою оценку объема и открытости данных национальных статистических управлений за 2020-2021 годы. Согласно оценке, Монголия набрала 78 баллов по статистическому охвату и открытости, заняв девятое место в мире и первое в Восточной Азии.

Таким образом Монголия опередила предыдущий рекорд на два места и закрепил за собой первое место в регионе Восточной Азии.





Инвентаризация открытости официальных статистических данных ODIN оценивает 187 стран мира и включила в 22 официальные статистические категории.

Монголия в этом рейтинге опередила своих соседей. Россия набрала 59 баллов и заняла 58-е место, Китай – 35 балла и 154-е место. На протяжении многих лет рейтинг Монголии по доступности и открытости данных неуклонно растет. Страна занимала 65-е место среди 125 стран в 2015 году, 62-е среди 180 стран в 2016 году и в 20148 году 24-е место. Оценки Монголии выросли по всем показателям, за исключением социальной статистики.

Центрально-азиатские страны: у Кыргызстана – 48 балла и 94-е место, Узбекистан – 63 балла и 44-е место, Казахстан – 62 балла и 53-е место, и Таджикстан – 41 балла и 128-е место.

Национальные баллы варьируются от 91 (Сингапур) до 1 (Туркменистан).

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