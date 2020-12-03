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  3 декабря 2020
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Франция будет закрывать экстремистские мечети

CentralAsia (CA) -  Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правоохранительные органы страны проведут масштабную и беспрецедентную кампанию против религиозного экстремизма.

Как сообщает ВВС, в рамках кампании будут проверены 76 мечетей, которые подозреваются в том, что чиновник назвал «сепаратизмом». «Мечети, которые необходимо закрыть, будут закрыты», - заявил министр.

После серии недавних жестоких нападений во Франции, осуществленных исламистами, президент Эмманюэль Макрон призвал мусульманское сообщество страны подписать кодекс республиканских ценностей и осудить трактовку ислама как политического движения. Его резкие заявления в адрес некоторых мусульман привели к акциям протеста около французских посольств по всему миру.

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