Франция будет закрывать экстремистские мечети

CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правоохранительные органы страны проведут масштабную и беспрецедентную кампанию против религиозного экстремизма.



Как сообщает ВВС, в рамках кампании будут проверены 76 мечетей, которые подозреваются в том, что чиновник назвал «сепаратизмом». «Мечети, которые необходимо закрыть, будут закрыты», - заявил министр.



После серии недавних жестоких нападений во Франции, осуществленных исламистами, президент Эмманюэль Макрон призвал мусульманское сообщество страны подписать кодекс республиканских ценностей и осудить трактовку ислама как политического движения. Его резкие заявления в адрес некоторых мусульман привели к акциям протеста около французских посольств по всему миру.