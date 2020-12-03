В Туркменистане отменили детские новогодние ёлки
- Туркменистан, общество
- 11:54, 03 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - В нынешнем году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе и мире в туркменской столице новогодние детские мероприятия у Главной ёлки страны отменили. Об этом 2 декабря сообщило интернет-издание Orient.tm.
По информации издания, главные символы нового года — ёлки установят перед культурно-развлекательным центром «Алем» и в здании Торгово-промышленной палаты, однако праздничные мероприятия в целях профилактики инфекционных заболеваний и охраны здоровья детей и взрослых решили не проводить.
Отмечается, что традиционно новогодние представления для детей у Главной ёлки страны, с участием Аязбаба (Деда Мороза) и Гарпамык (Снегурочки), проводились все дни зимних школьных каникул.