В Туркменистане отменили детские новогодние ёлки

CentralAsia (TM) - В нынешнем году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе и мире в туркменской столице новогодние детские мероприятия у Главной ёлки страны отменили. Об этом 2 декабря сообщило интернет-издание Orient.tm.

По информации издания, главные символы нового года — ёлки установят перед культурно-развлекательным центром «Алем» и в здании Торгово-промышленной палаты, однако праздничные мероприятия в целях профилактики инфекционных заболеваний и охраны здоровья детей и взрослых решили не проводить.

Отмечается, что традиционно новогодние представления для детей у Главной ёлки страны, с участием Аязбаба (Деда Мороза) и Гарпамык (Снегурочки), проводились все дни зимних школьных каникул.