От коронавируса умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен
- Азия и мир, общество
- 12:09, 03 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - От коронавирусной инфекции в возрасте 94 лет скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.
Близкие пожилого политика подтвердили, что его смерть была вызвана осложнениями, связанными с COVID-19. Он умер в окружении членов своей семьи.
17 ноября он был госпитализирован в городе Тур из-за проблем с сердцем и провел в больнице пять дней. Ранее, в сентябре, он обращался к врачам в Париже в связи с воспалением легких.
Валери Жискар д’Эстен занимал пост президента Франции с 1974 по 1981 год.