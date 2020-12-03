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  3 декабря 2020
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От коронавируса умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен
// AP Photo, Jacques Brinon

CentralAsia (CA) -  От коронавирусной инфекции в возрасте 94 лет скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.

Близкие пожилого политика подтвердили, что его смерть была вызвана осложнениями, связанными с COVID-19. Он умер в окружении членов своей семьи.

17 ноября он был госпитализирован в городе Тур из-за проблем с сердцем и провел в больнице пять дней. Ранее, в сентябре, он обращался к врачам в Париже в связи с воспалением легких.

Валери Жискар д’Эстен занимал пост президента Франции с 1974 по 1981 год.

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