В Таджикистане в ходе конфликта дочь ранила родную мать ножом

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CentralAsia (TJ) - 32-летняя жительница Душанбе в результате семейного конфликта нанесла ножевое ранение своей родной матери, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

50-летняя женщина с ранением средней тяжести была госпитализирована.



В отношении ее дочери возбуждено уголовное дело по статье 111 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» УК Таджикистана). Ей грозит лишение свободы до двух лет.

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