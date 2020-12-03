В Таджикистане в ходе конфликта дочь ранила родную мать ножом

- Таджикистан, происшествия
- 12:51, 03 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - 32-летняя жительница Душанбе в результате семейного конфликта нанесла ножевое ранение своей родной матери, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.
50-летняя женщина с ранением средней тяжести была госпитализирована.
В отношении ее дочери возбуждено уголовное дело по статье 111 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» УК Таджикистана). Ей грозит лишение свободы до двух лет.
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