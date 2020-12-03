[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане в ходе конфликта дочь ранила родную мать ножом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  32-летняя жительница Душанбе в результате семейного конфликта нанесла ножевое ранение своей родной матери, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

50-летняя женщина с ранением средней тяжести была госпитализирована.

В отношении ее дочери возбуждено уголовное дело по статье 111 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» УК Таджикистана). Ей грозит лишение свободы до двух лет.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером
  • Монголия по открытости занимает первое место в Восточной Азии, и девятое в мире
  • Франция будет закрывать экстремистские мечети


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com