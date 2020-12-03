Американская компания намерена выращивать и перерабатывать технический каннабис в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - По информации посольства Узбекистана в США, 30 ноября дипмиссия провела видеоконференцию с представителями администрации Хорезмской области, отечественной компанией «Global Food Impeks» и главой американской «Sangita» Тонни Сансоне.

В рамках встречи, презентован инвестиционный потенциал Хорезмской области, а также детально обсуждены основные условия двустороннего сотрудничества, этапы и сроки своевременной реализации инвестпроекта, сообщает xs.uz.

В ходе переговоров американский предприниматель заявил о готовности создать кластер в республике по выращиванию и переработке технического каннабиса в промышленных целях.

Американская компания берет на себя обязательства по поставке семян и технологий для переработки, отправке квалифицированных агрономов в Узбекистан, а также экспорту всей производимой продукции. На первом этапе проекта, начиная с марта 2021 г., будет организовано выращивание пилотной партии технического каннабиса на 3-5 га с последующим увеличением посевных площадей. Параллельно с этим планируется строительство завода по переработке каннабиса.

По итогам переговоров, стороны приняли решение о совместной разработке до конца декабря бизнес плана проекта, в соответствии с которым будет подписано инвестиционное соглашение между «Sangita» и узбекским партнером «Global Food Impeks».

Кроме того, достигнута договоренность об организации визита Т.Сансоне и американских специалистов в Узбекистан в январе 2021г. с целью подписания инвестиционного соглашения и начала культивации для предпосевной подготовки почвы.