В Украине пациенты с COVID-19 умирают из-за нехватки кислорода, тела мертвых лежат в одной палате с живыми

CentralAsia (CA) - В сеть распространились снимки с одесской больницы, где умирают пациенты с коронавирусом из-за нехватки кислорода, а тела мертвых по несколько часов лежат в одной палате с живыми, сообщает телеканал ТСН.

У больницы наблюдаются очереди из карет скорой. Людей привозят много, полсотни ежесуточно госпитализируют. Но не могут полноценно и лечить и спасать. Именно в этой больнице пациенты сделали фото, повлекших бурю возмущения в сети. На фотографиях — тела умерших пациентов в палатах и коридорах.

«Они задыхаются там, там не хватает кислорода, мы привозим уже в стационар кислород. Я вчера пробивалась туда, я спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подключила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди», - сказала руководитель благотворительного фонда Корпорация Монстров Екатерина Ножевников.

Как сообщается в сюжете телеканала, в больнице не скрывают, что снимки, сделанные пациентами, настоящие.

«Нагрузка сумасшедшая, есть такие случаи, когда умирают несколько пациентов, поэтому не всегда успевается это вовремя сделать, но уже работа налаживается и добавляем мы людей, добавляем мы персонал», - говорит заместитель директора по медицинским вопросам больницы №5 Людмила Бирюкова.

Чтобы работа больниц не остановилась полностью, город просит у области привлечь медперсонал из районов. В стационарах Одессы сейчас могут разместить менее сотни пациентов. И постоянно добавляют новые кислородные точки, но их все же хватает не всем.