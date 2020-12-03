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  3 декабря 2020
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Мальчик, которого нашли в хижине с отцом, вернулся в Узбекистан (видео)

CentralAsia (UZ) -  Мальчик и его отец, жившие из-за сложных обстоятельств в лесу подмосковной Балашихе, улетели в Узбекистан. Там их ждет пятикомнатная квартира, школа и работа.

Семья будет жить в городе Карши. Они находится в 400 километрах от столицы страны, пишет Life.

«Суд я выиграл. […]. Все были только на моей стороне. Документы мне суд полностью выдал об отцовстве, свидетельство о рождении, где я записанным его родным отцом, и он на мою фамилию уже записан», — рассказал мужчина.

По словам отца, ребенка на родине ждет отдельная комната и кабинет, где он будет делать уроки. Мужчина говорит, что условия, в которые он попал в России, — «это стечение обстоятельств». Он выживал, как мог.

Для мальчика уже присмотрели недалеко от нового дома школу, а сам мужчина через знакомых нашел себе работу в нефтегазовой сфере.

Мужчина, которого знакомые в России звали Саша, похоронил свою жену — уроженку Украины — летом 2020 года. Он остался один с их сыном. Мужчина пытался выжить как мог и в какой-то момент оказался с мальчиком в лагере бездомных в лесу Балашихи.

После того, как история семьи стала достоянием общественности, ребенка отдали в приют. Отец не сдался, оформил все документы и, вернув ребёнка, решил вернуться на родину.

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