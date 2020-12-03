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  3 декабря 2020
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В России за сутки выявили более 28 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно как контактные без клинических проявлений — 5988 (21,3%). Таким образом, всего в РФ нарастающим итогом зафиксировано 2 375 546 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 77,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 493 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 518 710 человек.

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