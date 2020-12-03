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  3 декабря 2020
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В России стремительно растет число жертв коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 554 человека, передает оперативный штаб.

Вчера, 2 декабря в РФ выявили рекордное число умерших за сутки — 589 человек.

Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 73 и Санкт-Петербурге — 69.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 41 607 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ выявлен у 2,3 млн человек, из них выздоровели — 1,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 518 710 пациентов.

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