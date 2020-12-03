В США родился ребенок, зачатый 27 лет назад

- Азия и мир, общество
- 14:45, 03 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Молли Гибсон появилась на свет в октябре этого года, но для ее рождения понадобилось целых 27 лет. Эмбрион, из которого она родилась, был заморожен в октябре 1992 года и оставался в хранилище до февраля 2020-го, когда Тина и Бен Гибсон решили стать его родителями.
Как пишет ВВС, Молли установила новый рекорд: ее зародыш провел в замороженном состоянии дольше всех в мире перед рождением. Но до этого этот рекорд принадлежал ее старшей сестре Эмме.
Супруги не могли зачать ребенка почти пять лет, но потом родители Тины увидели на местном телеканале сюжет о возможности имплантации замороженного эмбриона.
Тина Гибсон, по профессии школьный учитель, и ее 36-летний муж Бен, специалист по кибербезопасности, связались с христианской неправительственной организацией Национальный центр донорских эмбрионов (NEDC), находящейся в городе Ноксвилл, штат Теннеси. Она занимается хранением замороженных эмбрионов, которые родители не использовали для рождения ребенка и решили пожертвовать для семей, страдающих бесплодием.
Такие супруги, как Тина и Бен Гибсон, могут стать родителями такого эмбриона - и у них появляется ребенок, который генетически не имеет с ними ничего общего. По данным NEDC, сейчас в США хранится около миллиона замороженных человеческих эмбрионов.