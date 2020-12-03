В США родился ребенок, зачатый 27 лет назад

// Courtesy National Embryo Donation Center

CentralAsia (CA) - Молли Гибсон появилась на свет в октябре этого года, но для ее рождения понадобилось целых 27 лет. Эмбрион, из которого она родилась, был заморожен в октябре 1992 года и оставался в хранилище до февраля 2020-го, когда Тина и Бен Гибсон решили стать его родителями.

Как пишет ВВС, Молли установила новый рекорд: ее зародыш провел в замороженном состоянии дольше всех в мире перед рождением. Но до этого этот рекорд принадлежал ее старшей сестре Эмме.