[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США родился ребенок, зачатый 27 лет назад
// Courtesy National Embryo Donation Center

CentralAsia (CA) -  Молли Гибсон появилась на свет в октябре этого года, но для ее рождения понадобилось целых 27 лет. Эмбрион, из которого она родилась, был заморожен в октябре 1992 года и оставался в хранилище до февраля 2020-го, когда Тина и Бен Гибсон решили стать его родителями.

Как пишет ВВС, Молли установила новый рекорд: ее зародыш провел в замороженном состоянии дольше всех в мире перед рождением. Но до этого этот рекорд принадлежал ее старшей сестре Эмме.

Супруги не могли зачать ребенка почти пять лет, но потом родители Тины увидели на местном телеканале сюжет о возможности имплантации замороженного эмбриона.

Тина Гибсон, по профессии школьный учитель, и ее 36-летний муж Бен, специалист по кибербезопасности, связались с христианской неправительственной организацией Национальный центр донорских эмбрионов (NEDC), находящейся в городе Ноксвилл, штат Теннеси. Она занимается хранением замороженных эмбрионов, которые родители не использовали для рождения ребенка и решили пожертвовать для семей, страдающих бесплодием.

Такие супруги, как Тина и Бен Гибсон, могут стать родителями такого эмбриона - и у них появляется ребенок, который генетически не имеет с ними ничего общего. По данным NEDC, сейчас в США хранится около миллиона замороженных человеческих эмбрионов.

print
  • Монгольский рок-гитарист включен в американский сборник Walk My Way
  • Казахстанцам разрешили вешать государственный флаг на балконах
  • В Узбекистане полуголый пьяный мужчина запрыгивал на движущиеся автомобили (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com