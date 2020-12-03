Казахстанцам разрешили вешать государственный флаг на балконах

CentralAsia (KZ) - Согласно постановлению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина от 27 ноября, теперь казахстанцам разрешается вешать государственный флаг на фасады зданий.

«Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан», - говорится в документе.



Ранее с предложением пересмотреть правила использования госсимволов выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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