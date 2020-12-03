Монгольский рок-гитарист включен в американский сборник Walk My Way

CentralAsia (MNG) - Серия компиляций американского лейбла с участием монгольского исполнителя вышла на свет.

Экспериментальная музыкальная пьеса солиста монгольской группы Mohanik, современного исполнителя Ц.Даваажаргала была включена в первый том сборника Walk My Way, выпущенного американским лейблом 577 Records. В сериале представлены 49 экспериментальных гитаристов 32 национальностей с 6 континентов.

Песня «Пусто, но это ничего не значит» из сольного альбома артиста «Re Exist» была включена в проект 577 Records, который выйдет 2 января 2021 года.

Цифровой альбом Даваажаргала «Re Exist» поступил в продажу на веб-сайт лондонского лейбла Chinabot в марте 2020 года. В альбом включены звуковые ландшафты, созданные артистом за последние 5 лет, а всемирно известный журнал Wire Magazine написал, что художник отображает мир природы через шаманские практики и традиционные инструменты (Звуковой ландшафт (англ. soundscape) — это система звуковых элементов, которая возникает в окружающей среде. Она может сочетать в себе как природные звуки, так и воспроизводимые людьми и технологиями, являясь частью культурного ландшафта, выраженного в звуке. Восприятие звукового ландшафта зависит от слушателя, субъективно. Один и тот же звуковой ландшафт может восприниматься по-разному, но формально будет включать в себя одинаковые элементы, которые, в том числе, могут быть обнаружены звукозаписывающими технологиями).





Коронавирус в Монголии

Карта распространения