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  3 декабря 2020
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Узбекистан отметит юбилеи Абдуллы Лрипова, Уткира Хашимова и Батыра Закирова

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на государственном уровне будут отмечаться юбилеи Абдуллы Орипова в марте 2021 года, Уткира Хашимова в августе и Батыра Закирова в декабре. Соответствующие постановления 2 декабря подписал президент Шавкат Мирзиёев.

В третьей декаде марта 2021 года во Дворце международных форумов Узбекистана состоится торжественный литературно-художественный вечер, посвященный памяти поэта, автора гимна страны Абдуллы Орипова.

Будут изданы произведения поэта «Избранное» на узбекском языке в двух томах, сборники его стихов, переведенные на каракалпакский, русский, английский и другие языки, а также книга «Абдулла Орипов в воспоминаниях современников».

В первой декаде августа 2021 года в Узбекском национальном академическом драматическом театре состоится литературно-художественный вечер памяти, посвященный 80-летию Уткира Хашимова. Планируется подготовить и издать сборник произведений писателя «Избранное» на узбекском языке, переводы на каракалпакский, русский и другие иностранные языки, а также книгу «Уткир Хашимов в воспоминаниях современников». Кроме того, одна из улиц Ташкента будет носить имя Уткира Хашимова.

85-летие со дня рождения народного артиста Узбекистана Батыра Закирова отметят в первой декаде декабря 2021 года во Дворце международных форумов Узбекистана. В Ташкенте будут созданы национальная эстрадная школа имени Батыра Закирова, мемориальный комплекс и музей, посвященные памяти певца.

В Ташкенте будет установлен памятник Батыру Закирову. Улице, на которой находится Узбекская государственная консерватория, будет присвоено его имя. Национальный эстрадно-симфонический оркестр при Госфилармонии Узбекистана будет объединен с эстрадным оркестром им. Б. Закирова и создан Национальный эстрадно-симфонический оркестр им. Батыра Закирова.

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