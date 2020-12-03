В Туркменистане участились случаи заболевания COVID-19 среди школьников, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Азатлык сообщает о конкретных случаях заболевания в Ашхабаде. Некоторых детей забирают в больницу прямо с уроков. Тем временем, многие продолжают прибегать к народным средствам, на сегодняшний день наиболее "популярны" собачий жир и гармала.

Корреспонденты издания сообщают, что случаи заболевания коронавирусом среди школьников были выявлены в нескольких районах Ашхабада.

Один из случаев случился на днях в 32 школе Ашхабада школьницу забрали в инфекционную больницу прямо с урока. Резко поднялась температура, стала задыхаться и кашлять. Эта школа находится в 30-м микрорайоне.

Случаи госпитализации школьников с аналогичными симптомами в течение последних нескольких дней были и в других столичных школах, расположенных в разных районах города. В 42 школе в 11 микрорайоне, коронавирус был выявлен по меньшей мере у двух учеников, они находятся в больнице. Об этих случаях корреспонденты Азатлыка сообщили 2 декабря со ссылкой на представителей образовательных учреждений столицы.

Получить официальную информацию и комментарии о выявлении случаев коронавируса в ашхабадских школах у чиновников сферы образования и представителей медицинских учреждений Ашхабада Азатлыку не удалось. Официально в Туркменистане до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

По словам преподавателей и родственников школьников, беседовавших с Азатлыком анонимно, детей с характерными для COVID-19 симптомами незамедлительно госпитализируют, тестируют и оставляют в больнице. Результаты теста не разглашают.

До этого 18 ноября корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде сообщали о случаях заболевания коронавирусом в школе №15. Тогда же сообщалось об усилении контроля за ношением масок. Во время рейда полицейских в школу пятеро преподавателей и четыре школьника были оштрафованы за ненадлежащее ношение маски на сумму 52 маната каждый ($14,8 по курсу ЦБ Туркменистана).

30 ноября корреспонденты сообщали, что всех преподавателей столичных школ обязали сдавать тесты на коронавирус. Тест на COVID-19, стоимостью 100 манатов ($28,5) оплачивается за счет преподавателей. Учителя, анонимно беседовавшие с корреспондентом Азатлыка, опасаются, что сдача тестов может быть введена на регулярной основе.

Кроме того, в школах Ашхабада вспышка других заболеваний. В 44-й школе вспышка фолликулярной ангины среди младших школьников. 22 ученика и 2-х учителей забрали в инфекционную больницу. Некоторых выписали через несколько дней.

По сообщениям о многочисленных случаях заболевания коронавирусом в стране, в настоящее время вспышка наблюдается в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велатах Туркменистана.

По словам корреспондентов Азатлыка, собачий жир продается открыто на Текинском и Русском базарах как лекарство от туберкулеза и COVID-19.

В Мары возник дефицит гармалы. В связи с этим местные чиновники распорядились сократить количество окуриваний гармалой. Согласно новому распоряжению местных властей теперь в госучреждениях, учебных заведениях, торговых точках окуривание гармалой нужно один раз в неделю, а не дважды в день.