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  3 декабря 2020
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Ряд европейских стран ослабляет карантинные меры

CentralAsia (CA) -  Власти Германии продлили ограничительные меры, принятые в связи с пандемией до 10 января 2021 года, сообщает Euronews.

Это решение обусловлено продолжающимся ростом заражений. Медики по-прежнему советуют минимизировать социальные контакты, рестораны, бары и фитнес-клубы заперты на замок.

Тем временем правительство Австрии приняло решение начать постепенное ослабление карантинных мер, со следующего понедельника школы вернутся на очный режим обучения.

Грядущих изменениях в стиле жизни альпийской республики объявил ее канцлер Себастьян Курц.

«Мы намерены открыть 7 декабря магазины, парикмахерские и салоны красоты, а также музеи и библиотеки», - сказал он.

В Испании также грядут изменения. Региональные власти и Мадрид в итоге достигли консенсуса. который касался, к примеру, возможности поездок по стране.

Вояжи будут разрешены в случае, если их цель - посещение родственников. За праздничным столом можно будет собраться, но количество гостей не должно превысить десять человек.

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