Три больницы в Ташкенте, перепрофилированные под ковид-пациентов, вернулись к обычному режиму

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте три больницы, где лечили пациентов с COVID-19, вернулись к нормальному рабочему режиму и начали принимать пациентов по своему направлению «в связи с относительно низким риском заражения COVID-19 и значительным сокращением количества больных».

Как сообщил Минздрав, со 2 декабря Ташкентская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, столичный перинатальный центр и городская инфекционная больница №3, ранее перепрофилированные на приём пациентов с коронавирусом, вернулись к привычной работе и начали принимать пациентов по своим направлениям.

После выписки всех пациентов больницы пройдут полную дезинфекцию, а медицинские приборы будут законсервированы. Лекарства, применяемые для лечения от коронавируса, будут храниться в качестве резерва.