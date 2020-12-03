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  3 декабря 2020
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Три больницы в Ташкенте, перепрофилированные под ковид-пациентов, вернулись к обычному режиму

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте три больницы, где лечили пациентов с COVID-19, вернулись к нормальному рабочему режиму и начали принимать пациентов по своему направлению «в связи с относительно низким риском заражения COVID-19 и значительным сокращением количества больных».

Как сообщил Минздрав, со 2 декабря Ташкентская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, столичный перинатальный центр и городская инфекционная больница №3, ранее перепрофилированные на приём пациентов с коронавирусом, вернулись к привычной работе и начали принимать пациентов по своим направлениям.

После выписки всех пациентов больницы пройдут полную дезинфекцию, а медицинские приборы будут законсервированы. Лекарства, применяемые для лечения от коронавируса, будут храниться в качестве резерва.

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