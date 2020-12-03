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  3 декабря 2020
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Алматинец нашел клад программы «Орел и решка»

CentralAsia (KZ) -  Житель Алматы Максим нашел клад украинской телепрограммы о путешествиях «Орел и Решка» за сутки после выхода программы, сообщает «Пятый регион».

Отмечается, что горожанин решение отправиться навстречу приключениям принял за считанные минуты.

Он поделился, что программа вышла 30 ноября на российском ТВ. Максим пытался включить программу на телефоне, чтобы посмотреть место тайника. Оказалось, что показ программы на территории Казахстана был запрещен. Затем он скачал видео и определил место клада..

«Какова вероятность что буду первым? Вроде, шансы есть. Но ехать 200 километров на Чарын на летней резине не хочется. Кидаю монету. Выпал орёл - надо ехать. Собрался за 20 мин и выехал один чуть позже 10 утра. Приехал на смотровую. Машин 5 стоит. Ну, думаю, просто туристы. Спускаюсь к реке. Ищу дерево с дуплом. Прошел разок, нет его. Достал видео посмотрел ещё раз. Обошёл берег повторно, гляжу стоит моё дупло. Заглядываю – пусто! Слева отшвырнул мусор и вот она, бутылочка!», - рассказал он.

В октябре проект «Орел и Решка. Чудеса света» снимал выпуск об Алматинской области. Как известно, в бутылку создатели программы помещают 100 долларов.

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