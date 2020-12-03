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  3 декабря 2020
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Студенты смогут пересекать границу Таджикистана и Узбекистана

CentralAsia (TJ) -  Трем категориям граждан Таджикистана и Узбекистана разрешили посетить соседние государства после закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции в середине марта, сообщает «Азия-Плюс», ссылаясь на источник в правительстве Таджикистана.

Так, по его данным, стороны дали согласие своим гражданам, обучающимся в вузах Таджикистана или Узбекистана, пересекать границу.

Студентам, при пересечении границы с Таджикистаном, необходимо наряду с паспортом предъявлять студенческий билет и анализ на отсутствие коронавирусной инфекции, сделанный не позднее, чем за 72 часа до перехода границы.

Кроме того, по данным источника, границу на сегодняшний день могут пересекать те граждане Таджикистана или Узбекистана, которые имеют на сопредельной стороне жену, мужа или детей.

Им также необходимо наряду с паспортом предъявить пограничникам свидетельство о браке, рождения детей и результаты проверки на отсутствие коронавирусной инфекции за последние 72 часа.

В третью категорию граждан двух стран, которым разрешено пересекать границу, входят те лица, которые имеют соответствующее письменное разрешение республиканских штабов Таджикистана или Узбекистана по противостоянию коронавирусной инфекции.

По словам источника, на сегодняшний день Душанбе и Ташкент ведут консультации по возобновлению с 1 января будущего года авиасообщения между двумя государствами.

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