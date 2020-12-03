В Туркменистане лимит денежных переводов для студентов зарубежных вузов сократили вдвое

CentralAsia (TM) - Лимит переводов через систему Western Union для туркменских студентов, обучающихся за рубежом, снизился вдвое. Как сообщили turkmen.news источники в Ашхабаде и Мары, с 1 декабря родители могут отправить студентам $108 в месяц. С учетом комиссии сумма, выдаваемая на руки, снижается до $100.

С 1 марта 2019 года лимит составлял $200 ($192 за вычетом комиссии), а еще раньше — $480. Ограничения вводятся по инициативе банков Туркменистана.

Помимо переводов Western Union, родители могут посылать детям банковские переводы. Их лимит по состоянию на октябрь 2020 года составлял $300 в месяц. Возможно, эта сумма тоже снизилась. Источники turkmen.news пока не располагают информацией на этот счет.

Родители студентов зарубежных вузов — единственные физлица в Туркменистане, которые могут осуществлять переводы денег за рубеж, конвертируя их по государственному курсу. Этот курс, не менявшийся с 2015 года, составляет 3,5 маната за доллар. На черном рынке курс в последние несколько дней вырос с 24 до 27 манатов за доллар.

Точное количество туркменских студентов, обучающихся за границей, неизвестно. В России учатся около 30 тысяч граждан Туркменистана, в Беларуси — около 8 тысяч. Студенты находятся за рубежом по учебным визам, которые не дают права официально устроиться на работу. Поэтому получение денег от родителей для них — единственный источник средств к существованию.

Раньше, чтобы получить право на денежные переводы, студенты должны были прислать в Туркменистан оригинал справки из вуза. Но теперь из-за эпидемии COVID-19 границы закрыты, самолеты не летают, и справку нельзя послать даже почтой. Поэтому банки начали принимать справки, присланные электронной почтой, но их нужно направлять на адрес компании «Туркментелеком». Родители могут получить распечатанные и заверенные справки в офисе компании.