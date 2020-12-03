- Узбекистан, общество
- 19:42, 03 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте создан Цифровой университет Японии. По направлению «Инженер-программист» студенты будут приниматься с 2020/2021 учебного года, сообщили местные СМИ.
Вуз будет готовить кадры в области ИКТ, разработки программного обеспечения, управления информационными системами и компьютерными сетями, а также в других областях экономики.
Процесс обучения в университете организован на японском и узбекском языках на платно-контрактной основе по направлениям бакалавриата в форме очного и дистанционного обучения.
Ежегодно не менее 10 абитуриентов из числа детей с высоким показателем успеваемости, из семей, нуждающихся в социальной защите, будут бесплатно (на основе гранта) приниматься в университет на конкурсной основе.
По направлению «Инженер-программист» студенты будут приниматься с 2020/2021 учебного года, а по направлению бакалавриата «Компьютерная графика и дизайн» – со следующего учебного года.
Выпускникам будет выдаваться диплом установленного образца Узбекистана и университетов Японии, который признается документом о высшем образовании.