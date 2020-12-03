200 студентов из Узбекистана будут обучаться в вузе Смоленска

CentralAsia (UZ) - Студенты из Узбекистана выбирали между китайскими и российскими вузами. Их предпочтения легли на российский вуз.

Смоленский государственный университет продолжает расширять международное сотрудничество в обучении иностранцев. В ноябре в СмолГУ поступили 182 гражданина из Узбекистана, сообщили в пресс-службе вуза.

Самыми популярными направлениями для них стали «Педагогическое образование (Русский язык)» филологического факультета, «Экономика» и «Менеджмент» факультета экономики и управления, а также «Судебная и прокурорская деятельность» факультета истории и права. Они будут учиться заочно, в том числе и дистанционно.

Студенты, свободно владеющие русским языком, уже готовы приступить к обучению. Те учащиеся, которым необходимо улучшить навыки, стали слушателями курсов «Русский язык как иностранный» на факультете дополнительного образования, сообщили в пресс-службе вуза.