Азербайджан раскрыл потери в войне в Карабахе - 2783 погибших

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Азербайджана объявило о 2783 погибших военнослужащих в войне в Карабахе. Еще более 100 военных пропали без вести.



«В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 погибших военнослужащих методом анализа ДНК. Более ста азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их обнаружения и информирования их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся на лечении 1245 раненых военнослужащих», – сообщили в ведомстве.

В течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало число потерь в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди мирного населения.

Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань.