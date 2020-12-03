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  3 декабря 2020
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Uzbekistan Airways возобновляет рейсы в Нур-Султан

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о вводе дополнительных рейсов в Алма-Аты, а также о восстановлении выполнения регулярных рейсов в Нур-Султан, пишет пресс-служба компании.

Начиная с 8 декабря 2020 года по вторникам будет выполняться во дополнительный рейс из Ташкента в Алма-Аты и обратно.

С 10 декабря рейсы в Нур-Султан будут выполняться по пятницам, а с 15 декабря по вторникам Ташкент – Нур-Султан – Ташкент.

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