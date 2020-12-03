В Москве с 5 декабря начнут вакцинацию от COVID-19

CentralAsia (CA) - Прививочные пункты в столице России заработают с 5 декабря, но начать записываться на прививку можно будет с 4 декабря. Пока в кампании вакцинации будут участвовать учителя, врачи и работники соцслужб, позже список групп расширится, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«по согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб начиная с 4 декабря 2020 года», — написал мэр Москвы.

В ближайшие недели по мере поступления партий вакцины перечень групп горожан, участвующих в вакцинации, будет расширяться.

По словам мэра, в столице создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации, подготовлены склады, рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты уже оборудованы медицинскими холодильниками, а персонал прошел специальное обучение.

На сайте мэра Москвы в специальном разделе «Бесплатная вакцинация» прописаны правила участия в этой процедуре. В частности, там говорится, что прививку могут сделать граждане старше 18 и младше 60 лет без хронических заболеваний. Они должны быть прикреплены к московской поликлинике, не делать прививок за 30 дней до вакцинации и не болеть ОРВИ за две недели или в момент вакцинации. Прививки также не ставятся беременным и кормящим женщинам и участникам клинических исследований вакцины от коронавируса.

Прививка делается в два этапа, но записываться необходимо только на первый — на второй запись будет производиться автоматически. В целом жители Москвы потратят на вакцинацию около часа, из которых 15 минут уйдет на подготовку препарата и 30 минут — на наблюдение после прививки.

Всего в Москве 70 пунктов вакцинации.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса со следующей недели. По его предложению, первыми вакцину получат учителя и врачи. Глава государства отметил, что в стране уже произведено около 2 млн доз препарата, что позволяет начать прививочную кампанию.

В Москве прошедшим вакцинацию от коронавируса выдают памятку. В ней говорится. что 5,7% получивших прививку могут почувствовать побочные эффекты, а именно ломоту в теле и мышцах, озноб или жар, головную боль. Кроме того, может подниматься температура выше 37 градусов.

В целом по России первую зарегистрированную вакцину отечественного производства «Спутник V» получили 100 тыс. человек из групп риска. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний на добровольцах.