Девушка умерла от интоксикации во время стрима российского блогера (видео)

CentralAsia (CA) - Девушка российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), умерла во время стрима от остановка сердца из-за интоксикации, сообщает Пятый канал.

Экспертиза установила, что перед смертью девушка употребляла несколько видов наркотических веществ и спиртосодержащие напитки.

По данным телеканала, блогера допросили и отпустили домой. Он утверждает, что не выгонял подругу на холод, а она вышла на улицу сама и уснула.

Как сообщалось ранее, накануне во время эфира блогер обнаружил, что его подруга, которая также находилась в кадре, была без сознания. Блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.