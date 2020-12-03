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  3 декабря 2020
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Девушка умерла от интоксикации во время стрима российского блогера (видео)

CentralAsia (CA) -  Девушка российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), умерла во время стрима от остановка сердца из-за интоксикации, сообщает Пятый канал.

Экспертиза установила, что перед смертью девушка употребляла несколько видов наркотических веществ и спиртосодержащие напитки.

По данным телеканала, блогера допросили и отпустили домой. Он утверждает, что не выгонял подругу на холод, а она вышла на улицу сама и уснула.

Как сообщалось ранее, накануне во время эфира блогер обнаружил, что его подруга, которая также находилась в кадре, была без сознания. Блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

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