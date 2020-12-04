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  4 декабря 2020
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ЕС и Монголия подтвердили свою общую приверженность демократии, правам человека и верховенству закона

CentralAsia (MNG) -  Состоялся ежегодный диалог ЕС и Монголии по правам человека.

ЕС и Монголия подтвердили свою общую приверженность демократии, правам человека и верховенству закона, а также соблюдение международных обязательств в этом отношении. ЕС и Монголия продолжат реализацию этих общих ценностей в своем сотрудничестве.

25 ноября состоялся ежегодный диалог по правам человека между Европейским союзом и Монголией в виртуальном формате из-за беспрецедентного воздействия COVID-19 и связанных с ним ограничений на поездки.

Встреча под председательством г-на Джонатана Хатвелла, руководителя отдела Европейской службы внешних действий и г-жи Навчаа Цэвээн, руководителя отдела по правам человека Министерства иностранных дел Монголии, позволила провести открытое и обширное обсуждение:

  • влияние COVID-19 на права человека;
  • недавний Универсальный периодический обзор Монголии;
  • права детского и детского труда, включая детей-жокеев и насилие над детьми;
  • независимость судебной власти;
  • антидискриминация меньшинств;
  • гендерное равенство;
  • свобода религии и убеждений;
  • правозащитники;
  • свобода собраний и роль гражданского общества;
  • сотрудничество с органами ООН по правам человека
  • выполнение конвенций по правам человека, связанных с GSP +.

Следующие шаги

За диалогом по правам человека будет следить совместный комитет ЕС-Монголия 3 декабря 2020 года в режиме видеоконференции. Ежегодные заседания Совместного комитета проходят поочередно под председательством министра иностранных дел Монголии и Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. ЕС и Монголия занимаются вопросами прав человека в контексте Совместного комитета ЕС-Монголия, диалога ЕС-Монголия по правам человека и процесса мониторинга Всеобщей системы преференций (GSP +).

Задний план

ЕС и Монголия установили дипломатические отношения в 1989 году. Партнерство ЕС с Монголией основывается на общей приверженности защите и соблюдению принципов демократии, прав человека и верховенства закона. В 2017 году вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Монголией. В рамках СПС ЕС и Монголия договорились сотрудничать в продвижении и эффективной защите прав человека, в том числе в отношении ратификации и выполнения международных договоров по правам человека;

  • поддержка разработки и реализации национального плана действий в области прав человека;
  • поощрение прав человека и образование;
  • укрепление национальных и региональных институтов, занимающихся правами человека;
  • налаживание конструктивного и широкого диалога по правам человека;
  • укрепление сотрудничества в рамках правозащитных учреждений Организации Объединенных Наций.
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