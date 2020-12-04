CentralAsia (MNG) - Состоялся ежегодный диалог ЕС и Монголии по правам человека.

ЕС и Монголия подтвердили свою общую приверженность демократии, правам человека и верховенству закона, а также соблюдение международных обязательств в этом отношении. ЕС и Монголия продолжат реализацию этих общих ценностей в своем сотрудничестве.

25 ноября состоялся ежегодный диалог по правам человека между Европейским союзом и Монголией в виртуальном формате из-за беспрецедентного воздействия COVID-19 и связанных с ним ограничений на поездки.

Встреча под председательством г-на Джонатана Хатвелла, руководителя отдела Европейской службы внешних действий и г-жи Навчаа Цэвээн, руководителя отдела по правам человека Министерства иностранных дел Монголии, позволила провести открытое и обширное обсуждение:

влияние COVID-19 на права человека;

недавний Универсальный периодический обзор Монголии;

права детского и детского труда, включая детей-жокеев и насилие над детьми;

независимость судебной власти;

антидискриминация меньшинств;

гендерное равенство;

свобода религии и убеждений;

правозащитники;

свобода собраний и роль гражданского общества;

сотрудничество с органами ООН по правам человека

выполнение конвенций по правам человека, связанных с GSP +.

Следующие шаги

За диалогом по правам человека будет следить совместный комитет ЕС-Монголия 3 декабря 2020 года в режиме видеоконференции. Ежегодные заседания Совместного комитета проходят поочередно под председательством министра иностранных дел Монголии и Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. ЕС и Монголия занимаются вопросами прав человека в контексте Совместного комитета ЕС-Монголия, диалога ЕС-Монголия по правам человека и процесса мониторинга Всеобщей системы преференций (GSP +).

Задний план

ЕС и Монголия установили дипломатические отношения в 1989 году. Партнерство ЕС с Монголией основывается на общей приверженности защите и соблюдению принципов демократии, прав человека и верховенства закона. В 2017 году вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Монголией. В рамках СПС ЕС и Монголия договорились сотрудничать в продвижении и эффективной защите прав человека, в том числе в отношении ратификации и выполнения международных договоров по правам человека;

поддержка разработки и реализации национального плана действий в области прав человека;

поощрение прав человека и образование;

укрепление национальных и региональных институтов, занимающихся правами человека;

налаживание конструктивного и широкого диалога по правам человека;

укрепление сотрудничества в рамках правозащитных учреждений Организации Объединенных Наций.

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