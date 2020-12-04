Монгольская выставка Global Nomadic Art Project состоится виртуально

CentralAsia (MNG) - В рамках кампании «Экологически чистая монгольская культура», инициированной Министерством культуры, Ассоциация монгольских художников-натуралистов и Ассоциация корейских художников-натуралистов YATOO реализуют Глобальный проект кочевого искусства 2020 года «Global Nomadic Art Project».

Из-за глобальной пандемии выставка, которую планировалось открыть в Монголии, Южной Корее и Франции в рамках проекта, была запущенна в Интернете 3 декабря.

На онлайн-выставке, которая пройдет с 3 по 20 декабря, представлены работы более 20 художников из 9 стран, а именно Монголии, Южной Кореи, Франции, Австралии, Германии, Венгрии, Италии, Индонезии и Индии.

Выставка размещена на сайтах: www.natureartbiennale.org, www.yatoo.or.kr.







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